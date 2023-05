Jock Zonfrillo, giudice di MasterChef Australia trovato morto a 46 anni: era originario di Latina

Jock Zonfrillo, chef scozzese pluripremiato diventato celebre grazie alla conduzione di MasterChef Australia è morto negli ultimi giorni all’età di soli 46 anni. La notizia è riportata dai media esteri: come riporta la Bbc la sua morte è stata confermata dall’emittente Network 10.

Scauri: 26enne ruba in un negozio, poi nella folle fuga investe la titolare

Jock Zonfrillo muore all’età di soli 46 anni

Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato tutti nello sconforto più totale. Non solamente la sua famiglia, i conoscenti e i parenti all’estero, ma anche coloro che avevano imparato a conoscerlo in televisione per il rinomato programma di cucina MasterChef. ”Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremo affrontare la vita senza di lui, siamo sconvolti nel comunicare che Jock è morto”, ha detto la sua famiglia attraverso un comunicato comparso sui social media negli ultimi giorni. ”Per coloro che hanno incrociato il suo cammino, sono diventati suoi compagni o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, tenete questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky”, hanno aggiunto successivamente i suoi cari.

Lo Chef per metà scozzese e per metà di Latina

Zonfrillo era padre di quattro figli, ed è stato rivenuto privo di vita dalla polizia a Melbourne nelle prime ore di lunedì scorso. Per il momento nulla si sa sulle cause del decesso, sebbene al momento la polizia di Victoria ha voluto sottolineare che la sua morte non è da considerarsi sospetta. Inevitabilmente, la recente morte di Zonfrillo ha suscitato un’ondata di cordoglio da parte di personalità del mondo dello spettacolo e della cucina, dagli chef Jamie Oliver e Gordon Ramsay, fino agli altri due giudici di MasterChef Australia, Melissa Leong e Andy Allen che lo conoscevano bene anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo e professionale. Ricordiamo, infine, che Zonfrillo aveva anche origini pontine: suo padre era di Scauri, in provincia di Latina, sua madre invece era scozzese. Una carriera fortunata, iniziata da giovanissimo nelle cucine in qualità di semplice lavapiatti, per poi diventare uno degli Chef più apprezzati e rinomati di sempre.