Giovanissimi e già spacciatori: in tre fermati sul lungomare di Scauri, arrestati

Giovanissimi e già dediti allo smercio di sostanze stupefacenti. Un fenomeno particolarmente riscontrato dalla Guardia di Finanza di Formia nell’ultimo periodo considerando che solo a novembre sono stati quattro i ragazzi neanche ventenni tratti in arresto per reati inerenti alla droga.

I tre giovani fermati

Di questi tre sono stati bloccati dai Finanzieri nell’ambito di mirato servizio di controllo economico del territorio nella notte del 28 novembre scorso sul lungomare di Scauri. I Militari hanno fermato un veicolo sospetto sul quale viaggiavano i tre giovani per l’appunto. Durante il controllo, i militari hanno notato immediatamente un pacco ambiguo riposto sotto il sedile lato passeggero, rivelatosi poi contenere circa 200 gr. di hashish, motivo per cui, sentita la competente A.G. (ovvero la Procura della Repubblica di Cassino, ndr) le ricerche sono state poi estese anche presso le abitazioni dei tre.

Il sequestro

A seguito delle perquisizioni domiciliari sono stati ritrovati un bilancino di precisione ed un coltello con ancora sopra residui dello stupefacente destinato a rifornire evidentemente il mercato illegale della zona. Alla luce della condotta rilevata e degli esiti della perquisizione, l’Autorità Giudiziaria, prontamente informata, ha disposto per i tre fermati la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Tutto il resto del materiale, dalla sostanza stupefacente, al bilancino di precisione, nonché del coltello rinvenuto durante le operazioni di polizia giudiziaria, nonché del veicolo a bordo del quale viaggiavano gli arrestati, è finito sotto sequestro.

Latina, faceva parte di una rete di trafficanti di droga attivi in Francia: arrestato 30enne

I controlli in Provincia di Latina

Recentemente, sempre in territorio pontino, un altro giovane era finito nei guai per essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente a scuola. Nello stesso Istituto (in quel caso eravamo a Latina) era stato ritrovato nei bagni dell’Istituto, grazie al fiuto del cane poliziotto guidato dal suo conduttore, un involucro di cellophane contenente circa dell’hashish.