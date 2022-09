Latina, faceva parte di una rete di trafficanti di droga attivi in Francia: arrestato 30enne

Era ricercato in tutta Europa per produzione, vendita e acquisto illegale di droga. L’uomo è stato trovato a Latina dal personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato.

Dalla Francia a Latina, ecco dove si nascondeva

Nella mattinata del 16 settembre scorso gli agenti della Polizia hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 30 anni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità della Francia. Quest’ultimo era ritenuto responsabile del reato di produzione, vendita ed acquisto illecito di stupefacenti. L’uomo è stato anche condannato poiché ritenuto parte di una rete di trafficanti attivi tra il 2019 ed il 2020 in alcuni dipartimenti della Francia dell’est.

L’arresto

Gli accertamenti volti al suo rintraccio hanno consentito di appurare la presenza a Latina del 30enne. Nella mattinata del 16 settembre, quindi, quest’ultimo è stato convocato presso il locale Ufficio Immigrazione al fine di chiedergli alcuni chiarimenti in merito alla sua richiesta di permesso di soggiorno e, al termine degli atti di rito, è stato portato in carcere a disposizione dell’A.G. per il prosieguo della procedura.