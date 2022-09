Violenta la figlia 11enne della compagna mentre la donna dorme nel letto accanto: arrestato

Ha violentato una bambina di 11 anni, figlia della compagna, mentre dormiva nel letto con sua madre. Il terribile fatto è successo a Latina. Il colpevole è un uomo di 52 anni, condannato a quattro anni di carcere con l’accusa di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata dall’età della vittima, minore di 14 anni, e dal fatto che l’imputato era il compagno della mamma della piccola.

Il caso: violenze che andavano avanti da 7 anni

Il giudice del Tribunale di Latina ha emesso la sentenza: 4 anni di reclusione per il 52enne di Latina. L’uomo prima di violentare la bambina, come denunciato dalla madre, avrebbe violentato anche lei. I due si erano conosciuti nel 2015, lei aveva chiuso la relazione con il padre della bambina e si era messa insieme al nuovo compagno, il 52enne. Secondo quanto denunciato dalla donna e ricostruito in sede d’indagine l’uomo si ubriacava e la aggrediva verbalmente e fisicamente, impedendole anche di uscire.

Si è sdraiato nel letto dove dormivano mamma e figlia e ha abusato della piccola

Violenze che andavano avanti da anni, fino a che l’uomo si è sdraiato sul letto matrimoniale sul quale madre e figlia dormivano insieme e ha abusato sessualmente della bambina. La piccola, sotto choc, non è riuscita a chiedere aiuto, poi ha raccontato tutto alla madre, che ha sporto denuncia. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.