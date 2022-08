Vacanze di ferragosto finiscono nel sangue: due fratelli accoltellati durante una lite

Polistena, Reggio Calabria. Sono due gli uomini accoltellati nella serata dello scorso 16 agosto in un’abitazione di Polistena, un comune italiano di 9.893 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria.

I carabinieri avrebbero già arrestato il presunto autore sul quale, ora, pende una grave accusa di tentato omicidio. Le vittime erano scese nella regione meridionale per festeggiare il Ferragosto con i parenti.

Accoltellati due fratelli di Roma

L’aggressore è un 51enne, dipendente del Comune di Polistena, che è accusato di tentato duplice omicidio ai danni di due soggetti di origini romane che erano andati nel comune originario della madre per trascorrere la giornata di ferragosto con i parenti. Pare si tratti di soggetti che abitano regolarmente nel quartiere di Tor Bella Monaca, ma per il momento le informazioni sono scarne e frammentarie.

La dinamica dell’aggressione

L’accoltellamento pare sia avvenuto in serata, verso le 21, in un’abitazione di Via Karl Marx. Secondo quanto si è appreso, le vittime, due uomini originari di Roma, già noti alle forze dell’ordine, e l’indagato, avrebbero avuto una discussione per motivi ancora da accertare e verificare.

Escalation di violenza

Una escalation, insomma, che ha portato progressivamente il soggetto incriminato ad incrementare sempre di più la propria ira, finché non è passato direttamente all’azione. Ha estratto un coltello e ha colpito repentinamente le due vittime in diverse parti del corpo.

L’arresto e le indagini

Dopo la chiamata d’emergenza le vittime sono state, poi, immediatamente trasportate in ospedale, con prognosi riservata e in gravi condizioni. Sulla ricostruzione dei fatti stanno lavorando i carabinieri che hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere presenti nella zona.