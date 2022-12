Latina: armi, droga e…Reddito di Cittadinanza per oltre 70.000 euro

Latina. In provincia, personaggi vicini agli ambienti malavitosi non si erano accontentati delle loro personali attività criminali, ma hanno voluto incassare anche i benefici del Reddito di Cittadinanza. Ancora furbetti del Reddito recidivi, che non demordono, che continuano a cercare di percepire indebitamente denaro che in realtà spetterebbe ai più bisognosi del nostro Paese. Ma in questo caso, i soggetti erano già noti alle Forze dell’Ordine, in quanto il loro curriculum civile non era proprio pulito. Proprio nelle ultime ore, nell’ambito di un’attività di servizio mirata al contrasto dell’indebita percezione della misura di sostegno del “Reddito di cittadinanza” le Fiamme Gialle Pontine hanno denunciato n. 3 soggetti residenti nel Comune di Santi Cosma e Damiano (LT). Questi percepivano indebitamente il sussidio nonostante appartenessero allo stesso nucleo familiare, in netto contrasto con le finalità assistenziali della misura di legge. Inoltre, come anticipato, i soggetti avevano un passato con la legge abbastanza torbido.

Giorgetti “Cultura su Reddito Cittadinanza è sbagliata”

Spaccio, armi e Reddito di Cittadinanza: l’operazione della Guardia di Finanza