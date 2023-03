Chi è Edoardo il vincitore di Masterchef 12

Si chiama Edoardo Franco, ed è lui che ieri sera, giovedì 2 marzo 2023, ha vinto la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Un successo per certi versi inaspettato – considerando gli sfidanti – ma assolutamente meritato sia per il cammino fatto nel corso di questa edizione, sia per quanto fatto vedere in finale. Se a questo aggiungiamo anche la simpatia e il carattere sempre sorridente, anche nei momenti più complicati della competizione, il risultato finale non può che considerarsi più che meritato. Ma conosciamolo più da vicino!

Cosa sappiamo su Edoardo Franco il vincitore di Masterchef 12

Nel nostro personale pronostico lo avevamo dato come outsider di questa finale e in effetti tale si è rivelato. Dopo l’eliminazione di Mattia, anche questa pronosticata dalla nostra Redazione, Edoardo si è ritrovato nella finalissima contro Bubu e Hue, due tra gli aspiranti chef di maggior talento di questa edizione. Alla fine però a vincere è stato lui.

Età, lavoro, vita privata

Brillante e mai banale, stravagante per certi versi, Edoardo è un personaggio originale in tutte le sue forme. E’ sicuramente uno degli assoluti protagonisti di questa edizione. Ha fatto i lavori più disparati, ma la passione per la cucina lo accompagna sin da ragazzino. Non ha mai studiato o sperimentato tecniche particolari, è però curioso e ama informarsi su tutto. I risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica, infatti il burrito è il suo master pièce. Oltre alla cucina ha un’altra grande passione: la musica. Per hobby si diletta nel produrla sotto il nome d’arte Franco Carisma. Avventuriero e nomade nell’animo, Edoardo ha vissuto per quattro anni ad Edimburgo, un anno a Milano e uno in Svezia, sempre alla costante ricerca di un riscatto. Decide di iscriversi a MasterChef Italia con la speranza di dare una svolta alla sua vita, trovare il giusto percorso per realizzarsi. E alla fine ci è riuscito.

Instagram Edoardo Franco

Su Instagram è presente il profilo @edoardofranco_masterchef12 che conta quasi 100mila followers.

