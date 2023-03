Ci siamo, domani sera è il gran giorno della finale di Masterchef 12! Anche questa dodicesima stagione è giunta al termine ma manca ancora l’appuntamento più importante, quello della serata conclusiva. In corsa ci sono quattro chef ma soltanto uno sarà proclamato vincitore ricevendo il titolo di Masterchef Italiano. Chi sarà? E chi partirà favorito? Scopriamolo insieme vedendo tutte le anticipazioni!

Chi sono i finalisti di Masterchef 12

Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, sono loro i “fantastici 4” che si sfideranno per la vittoria finale. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? Giovedì scorso sono stati ben due gli aspiranti chef che hanno dovuto riconsegnare ai Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli il grembiule bianco abbandonando per sempre la cucina di Masterchef. Con in più la beffa di averlo fatto praticamente ad un passo dalla serata finale: ad uscire dal gioco sono stati Roberto – che a nostro avviso è andato ben oltre le aspettative – e Sara, sicuramente tra i concorrenti più talentuosi di questa edizione ma, per contro, spesso invisa al pubblico per certi suoi atteggiamenti nel corso della gara (ma tutto, trattandosi di simpatia/antipatia è chiaramente opinabile essendo valutazioni e percezioni soggettive). Adesso però concentriamoci sui finalisti: conosciamoli più da vicino.

Bubu, Antonio Gargiulo (studente)

Antonio, detto Bubu da tutti i suoi amici, ha solo 19 anni, ma le idee chiarissime su quello che vorrebbe diventare da grande: uno chef. È uno studente universitario di Scienze Archeologiche (facoltà che ha lasciato proprio durante il programma, ndr) ma il suo sogno lo porta verso tutt’altra direzione. I genitori però, si sono sempre mostrati contrari alla professione di cuoco perché immaginano per lui un futuro da laureato. Nonostante i continui impedimenti, ha sempre continuato a inseguire il suo più grande obiettivo supportato dalle sue sorelle. Il suo imprinting con la cucina nasce sin da bambino, osservando le nonne preparare piatti tradizionali per tutta la famiglia: “Se non si conoscono le ricette della tradizione è impossibile sperimentare”, è lui stesso ad affermare. Ha dunque iniziato a studiare prima la tradizione per poi sperimentare nuove tecniche culinarie. La cucina per lui è libertà di espressione, un modo per esprimersi divertendosi.

Edoardo Franco (Disoccupato)

Brillante e mai banale, stravagante per certi versi, Edoardo è un personaggio originale in tutte le sue forme. E’ sicuramente uno degli assoluti protagonisti di questa edizione. Ha fatto i lavori più disparati, ma la passione per la cucina lo accompagna sin da ragazzino. Non ha mai studiato o sperimentato tecniche particolari, è però curioso e ama informarsi su tutto. I risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica, infatti il burrito è il suo master pièce. Oltre alla cucina ha un’altra grande passione: la musica. Per hobby si diletta nel produrla sotto il nome d’arte Franco Carisma. Avventuriero e nomade nell’animo, Edoardo ha vissuto per quattro anni ad Edimburgo, un anno a Milano e uno in Svezia, sempre alla costante ricerca di un riscatto. Decide di iscriversi a MasterChef Italia con la speranza di dare una svolta alla sua vita, trovare il giusto percorso per realizzarsi.

Hue Dinh Thi (Project assistant)

Due anime che si incontrano quelle di Hue: una vietnamita che rappresenta le sue origini, il suo passato e la sua cultura, e l’altra italiana che invece esprime il suo profondo amore per il cibo. Due personalità diverse, ma complementari, che tenta di portare in tutti i suoi piatti. Nel corso di questa stagione ha dimostrato molta sensibilità e un carattere timido e vulnerabile; al tempo stesso però l’esperienza a Masterchef sembrerebbe aver forgiato il suo carattere rendendola più spigliata e maggiormente sicura di sé. La sua storia. Hue è una ragazza vietnamita trasferitasi in Italia per conseguire una laurea in Management del turismo. Per studio e per lavoro ha vissuto in molte città italiane tra cui Bolzano, Genova, Venezia e Firenze; ora è una Project assistant per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite. Da quando vive nel bel Paese ha sviluppato una connessione viscerale con la cucina, ricorda ancora il sapore della prima mozzarella mangiata a Napoli e da quel momento è stato amore a primo boccone.

Mattia Tagetto (Gestore di enoteca)

Mattia è un bolzanino doc da generazioni. Si definisce polemico e spesso presuntuoso, ma al contempo cordiale e sempre disponibile. Non riesce mai a stare zitto e se qualcosa non gli va a genio è sempre pronto a dire la sua. Ha una storia legata al mondo della ristorazione: frequenta l’istituto alberghiero per poi iniziare un percorso lavorativo nelle sale ricevimenti. È anche sommelier e attualmente gestore di una piccola enoteca. Appassionato di cucina sin da piccolo, ha degustato, insieme a sua mamma, piatti di oltre 300 ristoranti stellati. Questa passione è uno dei regali più grandi lasciati da sua mamma, venuta a mancare nel 2016 a soli 60 anni. La cucina di Mattia ultimamente è tornata alla tradizione gastronomica italiana con un’attenzione particolare alle culture di tutto il mondo sviluppata a seguito dei suoi viaggi in Birmania, Vietnam e Srilanka.

Anticipazioni finale di Masterchef 12, ospiti, cosa vedremo nella puntata di giovedì 2 marzo 2023

Secondo le anticipazioni l’ospite della serata sarà la chef tristellata Clare Smyth. Ogni chef sarà chiamato a compiere l’ultimo sforzo per accedere alla finalissima che anche quest’anno sarà a a tre. Pertanto uno dei concorrenti ancora in gara dovrà abbandonare la cucina di Masterchef rinunciando al sogno di diventare il dodicesimo Masterchef Italiano proprio sul più bello. Per gli altri invecesarà l’occasione di presentare ai Giudici il proprio menù “stellato” con l’obiettivo di conquistare il loro palato: ma soltanto uno avrà la possibilità di essere proclamato vincitore, chi sarà?

Pronostici finale di Masterchef, chi è il favorito

Ma chi tra i finalisti è il favorito? Secondo il nostro giudizio Hue e Bubu potrebbero partire leggermente favoriti mentre Edoardo rappresenta l’outsider di questa finale in virtù della sua imprevedibilità. Più indietro nelle gerarchie sembrerebbe esserci per noui Mattia. Questo allora il nostro personale pronostico per la finale di Masterchef 12:

Bubu Hue Edoardo (outsider) Mattia

E voi che ne pensate: siete d’accordo?

