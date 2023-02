Quando finisce Masterchef 12? Data della finale

Siamo ormai ad un passo dalla finalissima di Masterchef 12. Per i concorrenti rimasti in gara si tratta delle ultime battute per conquistare un pass per la serata che concluderà questa dodicesima stagione. E che eleggerà il nuovo Masterchef Italiano. Prima però ci sono di mezzo le ultime prove e anche un’insidiosa esterna che metterà a dura prova la masterclass ridotta ormai al momento a soli cinque aspiranti chef: per uno di loro però sarà tempo di riconsegnare il grembiule bianco ai Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Quando c’è la finale di Masterchef 12

L’appuntamento per la finale di Masterchef Italia è per giovedì 2 marzo 2023 (la settimana successiva inizierà, sempre su Sky Uno, Pechino Express prendendo il posto proprio di Masterchef). Come di consueto saranno due le puntate nel corso della quali verranno determinati i concorrenti, due o più considerando che negli ultimi anni abbiamo assistito in più di un’occasione a finali “multi concorrenti”, che si contenderanno la vittoria. Salvo cambiamenti il copione dell’ultimo atto del programma porrà dinanzi agli aspiranti chef la sfida di dover preparare un menù stellato da sottoporre al severo giudizio dei conduttori. Soltanto uno però sarà in grado di conquistarli fino in fondo e sarà quello che varrà l’assegnazione del titolo di dodicesimo Masterchef Italiano.

Anticipazioni Masterchef 12, cosa vedremo in tv

Le anticipazioni della puntata di giovedì 23 febbraio 2023

Intanto però vediamo cosa accadrà nella puntata in onda giovedì 23 febbraio 2023. Secondo le anticipazioni un altro chef importante in “visita” dall’oriente metterà a dura prova i concorrenti che, peraltro, torneranno anche a sfidarsi in esterna. Al momento sono cinque gli aspiranti chef rimasti in gara ma soltanto per quattro di loro il cammino proseguirà. Per uno di loro invece sarà il momento di riconsegnare il grembiule bianco ai Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, e Giorgio Locatelli: ma chi sarà? E voi su chi puntate? Chi vorreste come vincitore? L’appuntamento (davvero imperdibile arrivati a questo punto) è per giovedì in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21.20.