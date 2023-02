Masterchef 12, puntata 23 febbraio 2023: anticipazioni, ospiti, scaletta, prove

Torna l’appuntamento con Masterchef 12. Domani sera, giovedì 23 febbraio 2023, gli aspiranti chef torneranno a darsi battaglia a colpi di piatti ‘stellati’ per cercare di conquistare un posto nella finalissima di questa stagione che ormai si vede all’orizzonte. La scorsa settimana la masterclass ha perso uno dei concorrenti al tempo stesso amato e duramente criticato dal pubblico, ovvero Francescone. Adesso però è tempo di rimettersi ai fornelli: chi sarà eliminato e dovrà dire addio per sempre al sogno di diventare il dodicesimo Masterchef italiano?

Cosa è successo nell’ultima puntata di Masterchef Italia

I concorrenti si sono cimentati con lo skill test e la puntata ha visto la partecipazione dell’ospite d’eccezione Enrico Crippa, chef di Piazza Duomo Alba. Due le eliminazioni: oltre a Francesco anche Lavinia ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef Italia. Si è trattato dell’uscita di due protagonisti sicuramente tra quelli più apprezzati dal pubblico e che per questo sicuramente lasceranno un “vuoto” nei telespettatori.

Anticipazioni Masterchef 12, cosa vedremo nella puntata del 23 febbraio 2023

La gara ad ogni modo va avanti. Per gli ultimi concorrenti rimasti in gara la possibilità di errore è ridotta a “zero” perché ogni passo falso potrebbe costare l’eliminazione proprio ad un passo dalla finale. Un altro chef importante – proveniente sembrerebbe dal Giappone – metterà a dura prova i concorrenti che, peraltro, torneranno anche a sfidarsi in esterna. Al momento sono cinque gli aspiranti chef rimasti in gara ma soltanto per quattro di loro il cammino proseguirà. Per uno di loro invece sarà il momento di riconsegnare il grembiule bianco ai Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, e Giorgio Locatelli: ma chi sarà? E voi su chi puntate? L’appuntamento (davvero imperdibile arrivati a questo punto) è per giovedì in prima serata su Sky Uno a partire dalle 21.20.

