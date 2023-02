Chi è stato eliminato a Masterchef 12 ieri sera? Cosa è successo nella puntata del 16 febbraio

Chi è stato eliminato a Masterchef 12 nell’ultima puntata? E’ questa la domanda che ricorre, puntuale, ogni giovedì, in occasione della messa in onda del nuovo appuntamento con la cucina più famosa d’Italia. Anche perché i concorrenti in gara sono rimasti davvero pochi e la finale inizia ad essere lì, alla portata. Ma non tutti purtroppo riusciranno ad arrivarci: chi allora ha dovuto abbandonare la competizione proprio sul più bello?

Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 16 febbraio 2023

La scorsa settimana la masterclass si era salutata nel peggiore dei modi considerando il duro scontro avvenuto tra Sara e Francescone. Che i due non si vadano a genio non è certo una novità ma in questo caso i toni si erano alzati oltremodo tanto da scatenare anche la reazione contrariata dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La puntata del 16 febbraio allora, seppur ancora con qualche strascico in merito a quanto accaduto, ha riportato un po’ di tranquillità tra i concorrenti; ospite d’eccezione lo chef Enrico Crippa, chef di Piazza Duomo Alba. Lo skill test ha così messo a dura prova i concorrenti e non tutti si sono dimostrati all’altezza. Ma chi avrà cucinato il piatto peggiore? Chi ha dovuto pertanto riconsegnare il grembiule bianco?A lasciare la gara è stato Francesco mentre nella seconda puntata, al termine dello skill test a più livelli, la peggiore è stata Lavinia.

Anticipazioni Masterchef Italia cosa vedremo nella puntata di giovedì 23 febbraio 2023

Tra sette giorni la competizione proseguirà con ulteriori sfide. Il cammino verso la finale si fa sempre più difficile e stretto e i concorrenti rimasti si contano ormai sulle dita. Come sempre a giudicare il lavoro degli aspiranti chef ci saranno gli chef Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, sempre più severi ed esigenti nei confronti degli aspiranti chef. In ballo c’è l’accesso nella top five e, di lì a poco, l’ingresso nella finalissima. L’appuntamento è allora tra sette giorni sempre su Sky Uno dalle 21.15

Anticipazioni Masterchef 12, ospite a sorpresa? Cosa vedremo nella prossima puntata