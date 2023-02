Chi è stato eliminato a Masterchef 12 ieri sera? Chi sono i finalisti

Penultimo appuntamento con la dodicesima stagione di Masterchef Italia. La finale è ormai in vista e manca davvero poco: gli aspiranti chef ancora in corsa non potranno permettersi il minimo errore se vorranno accedere alla serata finale. Come sempre saranno i Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli a stabilire chi avrà le carte in regola – e i requisiti – per ambire alla vittoria finale. Intanto però vediamo chi è stato eliminato nell’ultima puntata di Masterchef 12: chi ha dovuto infatti riconsegnare il grembiule bianco praticamente ad un passo dalla finalissima?

Masterchef 12, chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 23 febbraio 2023

Francesco e Lavinia sono state le ultime vittime della puntata trasmessa la scorsa settimana. Fatali per loro sono stati l’invention test e lo skill test considerando che i due concorrenti non sono stati in grado di preparare piatti all’altezza ormai delle elevatissime aspettative dei Giudici. A “complicare” ulteriormente le cose era stata anche la presenza dello chef Enrico Crippa. Nella puntata del 23 febbraio si ripartiva dunque da qui, con gli ultimi sei concorrenti rimasti in gara:

Bubu Edoardo Hue Mattia Roberto Sara

Il ritorno in esterna e un ospite proveniente dall’oriente hanno messo a dura prova i componenti della masterclass: per alcuni di loro è tempo però di abbandonare i compagni e di rinunciare al sogno di diventare il dodicesimo Masterchef Italiano. L’eliminata è Sara!

Anticipazioni finale di Masterchef, quando va in onda l’ultima puntata

Anche quest’anno il percorso e il cammino degli aspiranti chef giunge al termine. Giovedì prossimo intatti, 2 marzo 2023, andrà in onda l’ultima puntata di questa nuova edizione: l’appuntamento con gli episodi conclusivi di Masterchef 12 è pertanto tra sette giorni su Sky Uno sempre a partire dalle 21.15. Come sempre i finalisti – il numero negli anni è stato variabile – dovranno cimentarsi con la preparazione di un menù stellato per stupire e sorprendere i Giudici. Perché soltanto uno arriverà al traguardo tanto atteso e sarà nominato vincitore della dodicesima stagione. Ancora un po’ di pazienza allora e sapremo tutto…