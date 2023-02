Cosa si vince a Masterchef Italia? Ecco il montepremi per il vincitore

MasterChef Italia è uno dei programmi più amati dagli italiani: arrivati ormai alla dodicesima edizione, si avvicina la data della finale. Chi vincerà MasterChef Italia 12? Quali sono le porte che possono aprirsi di fronte al vincitore e come cambierà la sua carriera nella cucina?

Cosa si vince a Masterchef Italia?

Molti appassionati delle cosiddette “cucine da incubo” si stanno chiedendo quanto guadagna il vincitore di MasterChef e a quanto ammonta il premio in palio (in euro o in gettoni doro?). Non tutti sanno, in realtà, che esistono anche dei premi aggiuntivi molto importanti. Il ricchissimo bottino spetta a un solo concorrente, il migliore secondo i giudici stellati : ecco cosa si vince a MasteChef tra montepremi in denaro e altri guadagni indiretti.

Vincere MasterChef è il sogno di tutti gli appassionati di cucina che intendono costruire una carriera in questa professione: ma che cosa si vince? Oltre al ricchissimo montepremi (che sveleremo nelle prossime righe), la vittoria di MasterChef Italia consente di pubblicare un libro di ricette personale. Alla pubblicazione – solitamente – seguono poi una serie di inviti, eventi, manifestazioni e apparizioni in televisione che possono far spiccare la carriere del vincitore.

Non solo: nella scorsa edizione era previsto anche un premio aggiuntivo per il vincitore del programma, ovvero la possibilità di partecipare a un corso di alta formazione presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Ma l’ambitissimo premio in denaro è ciò che tutti si aspettano di ottenere: al vincitore di MasterChef spetta un montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro. In realtà la partecipazione a MasterChef comporta anche dei guadagni indiretti e aggiuntivi: quali sono? Principalmente si tratta di veri e propri trampolini di lancio per la carriera personale. Per esempio, Stefano Callegaro, il vincitore della quarta edizione di MasterChef, dopo la vittoria è diventato chef di punta dell’Hosteria Hospital di Rovigo. Valerio Braschi, il più giovane concorrente a MasterChef, invece, subito dopo aver concluso gli studi presso l’istituto alberghiero è entrato (come stagista) nella cucina dell’Altman, dello chef Igles Corelli.