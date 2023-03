Chi ha vinto Masterchef 12? Il nome del vincitore

Chi ha vinto Masterchef 12? E’ questa la domanda che tutti si stanno facendo considerando che proprio stasera, giovedì 2 marzo 2023, si conclude la dodicesima stagione. In quattro sono arrivati alla serata finale ma soltanto per tre di loro si è aperta la possibilità di cucinare un’ultima volta, quella più importante, per cercare di arrivare alla vittoria. Cosa è successo dunque nell’ultima puntata? Chi è il vincitore di Masterchef Italia?

Chi è stato eliminato nell’ultima puntata, chi sono i finalisti

Bubu, Edoardo, Hue, Mattia, sono stati loro ad approdare all’ultimo atto di questa emozionante stagione. I concorrenti si sono dovuti affrontare per conquistare l’atteso grembiule della finalissima, quello sognato e immaginato sin dal momento del casting. E per tre di loro è diventato realtà. Chi invece, proprio sul più bello, ha dovuto abbandonare la gara? L’eliminato è Mattia che non potrà prendere parte alla finale.

Chi ha vinto Masterchef 12: Edoardo è il nuovo Masterchef Italiano!

I tre finalisti, Hue, Bubu e Edoardo, hanno avuto la possibilità di sfidarsi per conquistare il titolo di dodicesimo Masterchef italiano. A loro il compito di preparare un menù degno di un ristorante “stellato” e in grado di conquistare i Giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il loro giudizio, il più importante chiaramente di tutta l’edizione, spalancherà le porte del successo a uno degli aspiranti chef la cui vita cambierà per sempre: chi sarà? E il vincitore è: Edoardo!!!

Quando vanno in onda le repliche in chiaro di Masterchef 12 e dove vederle in tv e in streaming

Per rivedere tutte le emozioni di questa appassionante dodicesima stagione di Masterchef Italia in chiaro servirà attendere il prossimo autunno (salvo cambiamenti). Come ogni anno infatti su Tv8 dovrebbe andare in onda l’ultima stagione del programma che anticiperà la messa in onda, sempre in esclusiva su Sky, della nuova edizione, in questo caso la tredicesima (e a proposito: i casting sono già iniziati). L’appuntamento da segnare in agenda è all’incirca per il mese di ottobre. Maggiori novità nei prossimi mesi. Vi ricordiamo che tutte le puntate di Masterchef 12 sono disponibili on demand su Sky Go e Now Tv.

