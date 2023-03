Edoardo Franco vincitore di Masterchef 12: età, di dov’è, foto e Instagram

Brillante e mai banale, Edoardo è un personaggio originale in tutte le sue forme. Ha fatto i lavori più disparati, ma la passione per la cucina lo accompagna sin da ragazzino. E’ stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione e, alla fine, sparigliando i pronostici della vigilia (noi ve lo avevamo dato come outsider della finalissima e così in effetti si è rivelato) ha portato a casa la vittoria.

Edoardo Franco, il ragazzo disoccupato che sogna di fare lo chef

Non ha mai studiato o sperimentato tecniche particolari, è però curioso e ama informarsi su tutto. I risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica, infatti il burrito è il suo master pièce. Oltre alla cucina ha un’altra grande passione: la musica. Per hobby si diletta nel produrla sotto il nome d’arte Franco Carisma. Avventuriero e nomade nell’animo, Edoardo ha vissuto per quattro anni ad Edimburgo, un anno a Milano e uno in Svezia, sempre alla costante ricerca di un riscatto. Decide di iscriversi a MasterChef Italia con la speranza di dare una svolta alla sua vita, trovare il giusto percorso per realizzarsi. Ai Live Cooking, dopo i complimenti sull’abbigliamento, la capigliatura e i tatuaggi, presenta il suo piatto “Ossimoro”: risotto all’onda con fonduta di pecorino e zucchine marinate al limone e menta. Per lui solo giudizi positivi che si traducono in una cosa: grembiule bianco con il suo nome! Nonostante il carattere giocoso, Edoardo ha il cuore tenero: si definisce gentile, socievole e un “fan dei casi umani”. MasterChef Italia 12 è solo un punto di partenza per lui e senza timore afferma di avere tutte le carte in regola per vincere perché non c’è mai stato un ragazzo originale come lui a MasterChef Italia. Ha dovuto lottare fino all’ultimo step dell’undicesima serata di MasterChef 12, ma alla fine ce l’ha fatta: Edoardo Franco, varesino di 26 anni, è tra i quattro concorrenti che tra sei giorni si daranno battaglia per conquistare il titolo di miglior chef amatoriale d’Italia 2023.

Instagram

Il ragazzo di Varese può essere trovato al seguente profilo: @edoardofranco_masterchef12. Prima non era presente su Instagram, con il profilo che è stato aperto dopo il suo ingresso nella cucina di Masterchef 12.