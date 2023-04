Roma, l’ultima siringa fatale nel parco: 57enne trovato morto, ipotesi overdose

Ritrovamento choc ieri pomeriggio a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto in un parco nella zona del Laurentino 38. Accanto al cadavere sarebbero state rinvenute alcune siringhe. Pertanto, al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella di un’overdose ma chiaramente gli accertamenti proseguono. La vittima, italiana, aveva 57 anni.

Trovato uomo senza vita nel parco al Laurentino 38 sabato 29 aprile

La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile 2023, intorno alle ore 14.00. A dare l’allarme è stata la cognata della vittima. Stando ai primi elementi emersi il decesso potrebbe risalire alle 48 ore precedenti. Accanto al corpo sono state trovate alcune siringhe, il che farebbe presupporre ad un decesso per overdose. Sul posto, nelle vicinanze di Via Giuseppe Lipparini, sono intervenuti i Carabinieri unitamente alla sezione della scientifica. Il corpo era riverso nell’area verde e non presentava segni di violenza o ferite. Disposta in ogni caso, come da prassi, l’autopsia così come l’esame tossicologico con il corpo che è stato portato all’Obitorio di Tor Vergata.

Donna di 70 anni trovata morta a Roma

Qualche giorno fa il corpo senza vita di una donna era stato ritrovato nella sua abitazione situata nei pressi della Basilica di San Pietro. Ma l’anziana sarebbe morta da diverso tempo considerando che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. Della presunta scomparsa della donna erano stati i parenti più lontani ad accorgersene non sentendola da diversi mesi e vedendo come da giorni la stessa anziana non rispondesse più al proprio telefono. Poi, infine, la macabra scoperta. Ad inizio mese invece un altro cadavere era stato trovato in quel caso nel Tevere: vittima un ragazzo di appena 29 anni.

