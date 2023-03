Barista aggredito al Laurentino 38, quel giorno i violenti cercavano un’altra persona. Tutto sembrava far supporre come l’aggressione al titolare del bar Antico Caffè, fosse un azione di ripicca. Infatti, il barista aveva più volte denunciato le piazze di spaccio all’interno del quartiere, facendo i conti anche con una precedente aggressione ai suoi danni. Eppure, l’ultima volta che è stato picchiato da un gruppo di violenti, sembra che essi si sbagliarono di persona. O almeno così hanno scoperto le indagini.

Il barista aggredito per sbaglio al Laurentino 38

Sarebbe l’ennesimo scambio di persona all’interno della malavita, considerato come già sono state uccise delle persone perché confuse con altre negli ultimi mesi (emblematico il caso di Thomas Bricca). Eppure, quel giorno il titolare del bar non doveva essere aggredito. I suoi aggressori cercavano un’altra persona, responsabile, secondo le indagini, del furto di 100 kg di cocaina. Era l’alba del 17 novembre del 2022, quando il titolare del bar venne violentemente aggredito da ignoti, prima di aprire la propria attività.

Gli aggressori si presentarono allo stabile della persona che cercavano, trovando quella mattina l’appartamento vuoto. Probabilmente l’uomo, sapendo di essere stato braccato per uno sgarro con altri criminali locali, aveva fatto perdere furbescamente le proprie tracce. Casualità vuole come il barista, all’ora dell’incursione, uscisse dalla propria casa per aprire il bar del quartiere. Qui si sarebbe creato il violento equivoco, coi criminali che avrebbero pestato l’uomo per avere informazioni sul ladro di cocaina.

Botte che avrebbero reso una maschera di sangue il barista, che probabilmente non seppe rispondere neanche a una domanda di chi lo aggrediva e anzi, pensava quell’aggressione fosse collegata alle denunce per le piazze di spaccio. Nonostante le ferite, una volta finita l’aggressione, il barista ebbe la forza di denunciare il gravissimo episodio avvenuto ai suoi danni, aprendo un’inchiesta che lentamente sta scoperchiando la verità sulla faccenda.