Cadavere trovato a Tivoli: identificata la vittima, era scomparsa da Roma a febbraio

Ha un nome e un volto la persona ritrovata senza vita a Tivoli nelle scorse ore. Si tratta di un uomo la cui scomparsa era stata denunciata a febbraio e per la quale si erano attivate le ricerche. La macabra scoperta, considerando che la vittima era deceduta da diverso tempo, è stata fatta a Villa Adriana all’interno di una cava di pozzolana l’altro ieri sera.

Chi era Costel Costea trovato morto a Tivoli

L’uomo, da quanto ricostruito, si era allontanato il 4 febbraio scorso dalla zona della Borghesiana a Roma. Nell’appello, pubblicato anche dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV (da cui è tratta la foto, ndr), si faceva menzione della necessità da parte di questa persona di assumere dei farmaci. Purtroppo però, nonostante le segnalazioni, dell’uomo non si avevano avute più notizie: almeno fino a venerdì quando il suo corpo – ormai senza vita – è stato trovato di via Maremmana inferiore. La vittima si chiamava Costel Costea e aveva 40 anni. Sulla sua morte, e sul come possa essere finito vicino a quella cava, indagano i Carabinieri.

Il ritrovamento del cadavere a Tivoli venerdì 17 marzo 2023: confermata morte naturale

A ritrovare il corpo erano stati alcuni operai che stavano lavorando e che, improvvisamente, hanno dovuto fare i conti con quella scoperta terribile. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tivoli. Dai primi accertamenti, come vi avevamo riportato in questo articolo, stando a una prima analisi del medico legale, era lì da poco più di un mese, in evidente stato di decomposizione. Sul corpo dell’uomo non sono stati trovati tuttavia segni di violenza: il 4oenne sarebbe deceduto infatti per cause naturali. La salma è stata trasportata all’Istituto medicina legale della Sapienza.

