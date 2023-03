Macabra scoperta a Tivoli: trovato un cadavere, era lì da un mese

Macabra scoperta quella fatta ieri sera a Tivoli, alle porte di Roma: in via Maremmana inferiore, nella cava di pozzolana, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Quel cadavere, in evidente stato di decomposizione, era lì, da poco più di un mese e ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto, fare chiarezza: dare un nome alla vittima, capire cosa sia successo. Un malore? Un incidente? Un omicidio? Domande alle quali toccherà dare risposta.

Cadavere nella cava di pozzolana a Tivoli

Il cadavere è stato trovato nella serata di ieri nella cava di pozzolana di Tivoli, a Villaggio Adriano. A ritrovare il corpo alcuni operai, che stavano lavorando e che, improvvisamente, hanno dovuto fare i conti con quella scoperta terribile. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tivoli. Il corpo, stando a una prima analisi, apparterrebbe a un uomo sui 40-45 anni: lui non aveva con sé documenti, telefono e, al momento, non è stato ancora identificato.

Le indagini

Quello che è certo è che il cadavere, stando a una prima analisi del medico legale, era lì da poco più di un mese, in evidente stato di decomposizione. Sul corpo dell’uomo non sono stati trovati segni di violenza, ma ora solo l’esame autoptico aiuterà a fare chiarezza. La salma è stata trasportata all’Istituto medicina legale della Sapienza. Chi indaga deve dare un nome alla vittima, capire le cause del decesso: un incidente? Un malore? I Carabinieri non escludono nessuna pista.