Choc a Fiumicino, trovato cadavere in spiaggia

Stava passeggiando, stava approfittando di questa giornata di sole quando, improvvisamente, si è trovato di fronte una scena drammatica. Lì, a pochi passi da lui, il cadavere di un uomo, disteso sul bagnasciuga. La terribile scoperta è stata fatta questa mattina da un passante, che ha subito allertato Guardia Costiera e Polizia.

Il cadavere di un uomo, che ancora deve essere identificato, è stato trovato questa mattina sul bagnasciuga del lungomare della Salute, all’altezza del civico 56, a Fiumicino. Stando a una primissima analisi, pare che quel cadavere sia stato per diverso tempo in acqua: il rigor mortis è alterato anche dal freddo e ora bisognerà indagare, capire cosa sia successo. Prima di tutto, però, bisognerà identificare l’uomo, dare a lui un nome.

Episodio simile a Ladispoli

A settembre scorso un fatto simile si è registrato a Ladispoli, sul litorale romano, nei pressi del torrente Fosse Vaccina, all’altezza di via Palo Laziale. Un passante era con il cane quando ha notato dei ‘resti umani’ in acqua e ha subito allertato i Carabinieri. Il cadavere, in quel caso, era stato trovato in avanzato stato di decomposizione: la vittima non aveva con sé documenti, oggetti che potessero aiutare nell’identificazione.

A distanza di mesi la scena si ripete, ora a Fiumicino, dove questa mattina è stato trovato il cadavere di un uomo. È arrivato dal mare? Si è trattato di un malore? E chi è la vittima? Domande alle quali spetterà alla Polizia, che indaga sul caso, rispondere e fare chiarezza.