Ladispoli, porta a spasso il cane e scopre un cadavere: ‘L’ho visto in mezzo all’acqua’

Stava passeggiando con il cane quando ieri pomeriggio, intorno alle 17, ha notato dei ‘resti umani’ in acqua. E così ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto a Ladispoli, nei pressi del torrente Fosse Vaccina, all’altezza di via Palo Laziale, sono intervenuti i Carabinieri che hanno accertato, purtroppo, la presenza di un cadavere.

Cadavere a Ladispoli

Il cadavere, che è stato ritrovato in acqua nel torrente, è in avanzato stato di decomposizione. Non sono stati trovati documenti, oggetti riconducibili alla vittima e ora le indagini proseguono per capire a chi appartiene quel corpo.

Le indagini

Sul posto, oltre ai militari, anche il medico legale: la procura è stata informata, mentre il cadavere, quel che ne resta, è stato trasferito all’obitorio del Verano. Chi indaga continua a fare accertamenti per capire chi è la vittima e come è morta.