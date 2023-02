Scioperi febbraio 2023: ecco quando e dove, il calendario con le date

Anche nel mese di febbraio sono previsti diversi scioperi soprattutto nel settore scolastico, anche se ad incrociare le braccia saranno anche i dipendenti del trasporto pubblico e gli aeroportuali. Si tratterà quindi di un mese nel quale sono previste varie manifestazioni di protesta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quando sono previsti gli scioperi e quali sono le cause.

Diversi gli scioperi che coinvolgono le scuole

Il primo sciopero di febbraio è stato annunciato per il 3 è riguarda il personale ex Ustif che è stato trasferito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. La Federazione italiana sindacati intercategoriali, insieme a Usb e Pi Scuola ha indetto uno sciopero il 10 febbraio che coinvolge il personale docente, educativo, Ata e dirigente delle scuole statali. Una manifestazione che nasce per esprimere dissenso per il mancato aumento degli organici Ata, per la mancata stabilizzazione dei docenti e per rivendicare una condizione economica adeguata.

Ancora una volta riguarda la scuola lo sciopero indetto per il 13 febbraio che riguarda i direttore Sga e gli assistenti amministrativi. Quattro giorni dopo, il 17 febbraio, invece, è previsto uno sciopero di 24 ore del personale del trasporto pubblico locale che protesta contro le privatizzazioni, il carovita, la sicurezza e il salario.

La richiesta di uno psicologo a scuola

E anche i due giorni di sciopero previsti per il 24 e il 25 febbraio riguardano la scuola e nello specifico coinvolgono il personale docente e Ata. Anche in questo caso sono diverse le richieste avanzata dalle categorie e tra queste: la presenza di uno psicologo negli istituti scolastici e l’estensione del lavoro usurante a tutto il personale della scuola. A chiudere il mese di manifestazioni è previsto nell’ultimo giorno del mese, il 28 un altro sciopero che stavolta riguarda i lavoratori delle aziende che operano nei servizi aeroportuali.