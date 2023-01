Sciopero benzinai, quali resteranno aperti e dove si può fare rifornimento a Roma

Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023, ci siamo. Da stasera alle 19.00 arriverà il blocco degli impianti di rifornimento di carburante e già da ieri si sono formate le prime code davanti ai distributori per fare il pieno all’auto in vista del blocco. Ma fare benzina non sarà del tutto impossibile considerando che, come hanno spiegato i Sindacati, saranno garantiti i “servizi minimi essenziali“. Ciò potrebbe tradursi in una serie di impianti aperti per ciascuna Regione.

Sciopero benzinai 25 e 26 gennaio 2023 quali sono gli impianti aperti a Roma

Ma quali saranno gli impianti che resteranno aperti a Roma e dintorni? Secondo le informazioni raccolte punti di rifornimento saranno garantiti sulle strade a larga percorrenza quali ad esempio il Grande Raccordo Anulare o le altre principali autostrade.

Ad ogni modo questo è l’elenco pubblicato stamattina da Il Messaggero in merito ai benzinai aperti a Roma durante lo sciopero del 25 e 26 gennaio:

A1 da Milano a Napoli Prenestina Ovest (Km 566)

Salaria Ovest (Km 21)

A1 da Napoli a Milano La Macchia Est (Km 611)

A1 da Napoli a Milano Flaminia Est (Km 509)

Frascati Est (Km 14)

A12 (Civitav-Roma) da Genova a Roma Tolfa ovest (Km 59)

A12 (Civitav-Roma) da Roma a Genova Tolfa est (Km 58)

A24 Teramo – L’Aquila – Roma Civita nord (Km 48)

GRA ROMA Casilina interna (Km 17)

GRA ROMA Casilina esterna (Km 17)

Sciopero benzinai, Urso: ‘Revocatelo, danneggia i cittadini’. A che ora si fermano e quando

Sciopero benzinai gennaio 2023, gli orari e fino a quanto durerà

Lo sciopero dei benzinai scatterà oggi, martedì 24 gennaio 2023, a partire dalle ore 19.00 sulla rete ordinaria. In autostrada invece il blocco sarà dalle ore 22.00. Ricordiamo che saranno interessati anche i servizi di self service. Per la riapertura degli impianti bisognerà aspettare poi 48 ore considerando che la fine del blocco è prevista per le ore 19.00 di giovedì 26 sulla rete ordinaria e per le 22.00 dello stesso giorno per quella autostradale.

Sciopero benzinai da domani su strade e autostrade: date e orari