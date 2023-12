Sciopero Cotral giovedì 7 dicembre 2023: orari e fasce di garanzia

Sciopero Cotral domani giovedì 7 dicembre 2023. Si fermano i lavoratori dell’azienda del trasporto Regionale per 4 ore. A rischio i collegamenti bus, le ferrovie Metromare (ex Roma Lido) e la Roma Viterbo. Ecco orari e fasce di garanzia, tutte le informazioni.

Nuova mobilitazione nel comparto del trasporto pubblico a Roma e nel Lazio. Domani i sindacati hanno indetto una protesta che riguarderà i lavoratori dell’azienda Cotral. Lo sciopero sarà di quattro ore e scatterà alle ore 9.00. Per tutta la mattinata saranno dunque a rischio i collegamenti gestiti dalla società nella Capitale e nel resto della Regione.

Sciopero Cotral domani, gli orari

La mobilitazione è stata indetta per il 7 dicembre dall’Organizzazione Sindacale O.S. FAISA – CISAL LAZIO che ha proclamato lo Sciopero Regionale di 4 ore che si svolgerà in questi orari. Come detto a rischio saranno i collegamenti bus, le ferrovie Metromare (ex Roma Lido) e Roma – Viterbo:

Da inizio servizio alle ore 9:00 – servizio regolare.

Dalle 9:01 alle 13:00 – sciopero, possibili soppressioni e disagi.

Dalle 13:01 a fine servizio – servizio regolare.

Le motivazioni della protesta del 7 gennaio

Di seguito le motivazioni dello sciopero dell’Organizzazione Sindacale O.S. FAISA – CISAL LAZIO:

In data 30/10/2023 presso la Stazione Tiburtina personale è stato picchiato per non aver dato delle informazioni sulla viabilità ;

In data 29/11/2023 sulla linea di ATAC una verificatrice e stata schiaffeggiata per aver chiesto il titolo di viaggio;

In data 02/12/2023 un autista della Società COTRAL è stato preso a pugni al volto in località Rocca di Papa

