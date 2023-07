Sciopero dei mezzi venerdì 7 luglio: stop di 24h a bus e metro

Venerdì nero per i trasporti il prossimo 7 luglio 2023, quando gli autisti di bus, tram, metro e ferrovie ex concesse incroceranno le braccia per uno stop di 24h che paralizzerà la viabilità di Roma, interrompendo il servizio Atac e Roma Tpl. Lo sciopero, indetto da Confail Faisa, manterrà comunque le fasce garantite da inizio del servizio diurno sino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20, ma ci saranno comunque variazioni sostanziali nella programmazione delle corse, nelle fasce diurne e notturne.

Sciopero dei mezzi venerdì 7 luglio 2023: gli orari notturni

Per tutti quei pendolari che si sposteranno di notte, il servizio di alcune linee non sarà garantito e potrebbero esserci disagi. Nello specifico:

Tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio : le linee bus notturne (le cosiddette linee “n”) potrebbero subire delle modifiche. Non subiranno variazioni le linee diurne che hanno corse programmate dopo le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

: le linee bus notturne (le cosiddette linee “n”) potrebbero subire delle modifiche. Non subiranno variazioni le linee diurne che hanno corse programmate dopo le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Tra venerdì 7 e sabato 8 luglio: non sarà garantito il servizio delle linee diurne con corse programmate dopo le 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Le corse metro dopo le 24 non saranno garantite, mentre rimarrà attivo il servizio delle linee “n”.

Le ragioni dello sciopero dei trasporti

Alla base della rivendicazione sindacale e dello sciopero, secondo Confail Sisa, ci sarebbe “la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro delle donne e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”. Tutte queste ragioni hanno comportato il fermo che interesserà i trasporti pubblici nel primo lunedì di luglio, portando a numerosi disagi per chi si sposta da e per Roma. Per maggiori dettagli sullo sciopero, tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

