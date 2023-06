Sciopero Cotral venerdì 7 luglio 2023: stop di 24 ore, orari e fasce di garanzia

Sciopero Cotral venerdì 7 luglio 2023, annunciata mobilitazione di 24 ore da parte dei Sindacati. Si preannunciano disagi per i pendolari tra poco più di una settimana a causa di una mobilitazione che interesserà il personale Cotral. Le corse bus pertanto, nelle ore della mobilitazione, non saranno garantite.

Tra le motivazioni alla base della protesta, fanno sapere i lavoratori, ci sono “la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione“. Se lo sciopero sarà confermato le corse saranno a rischio per gran parte della giornata. Ma ecco tutti i particolari.

Orari e fasce di garanzia sciopero Cotral 7 luglio 2023

La mobilitazione è stata annunciata dall’organizzazione sindacale Confail Faisa. Lo uno sciopero sarà della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Per quanto riguarda le corse bus, queste ultime saranno garantite tutte le partenze fino alle 8,30 e quelle alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio ai passeggeri in due fasce di garanzia: dall’inizio del servizio e sino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter @BusCotral.

Lavori sulla Metromare (ex Roma Lido) tra venerdì e sabato

Ricordiamo inoltre che questo weekend a causa di alcuni lavori sulla Metromare (ex Roma Lido) il servizio sarà sospeso tra venerdì e sabato. Come spiegato in questo articolo lo stop inizierà dalle ore 20 di venerdì 30 giugno e proseguirà fino alle 9 di sabato 1° luglio. Considerando le circostanze, per limitare i disagi dei viaggiatori, sono stati predisposti dei bus sostitutivi che copriranno l’intera tratta.

