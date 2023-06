Metromare, stop alla linea tra venerdì e sabato, attivati bus sostitutivi: gli orari

Sospensione in arrivo per lavori sulla ex Roma Lido, oggi Metromare, tra le giornate di venerdì e sabato. Si tratta, come spiegano dalla Regione Lazio, di interventi “importanti sull’infrastruttura ferroviaria“: per questo la circolazione sarà interrotta e per limitare i disagi dei pendolari saranno attivati dei bus sostitutivi. Per dare massima diffusione della modifica del servizio verrà effettuato (a partire dalla giornata di oggi, martedì 27 giugno 2023) il volantinaggio in tutte e 13 le stazioni della linea. Nelle stazioni di Porta San Paolo (Ostiense), Basilica San Paolo e Ostia lido centro ci saranno anche pannelli informativi. Questi, per conoscenza, gli orari del volantinaggio: oggi dalle 15.30 alle 18.30, da domani in poi, la mattina dalle 7.30 alle 9.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Ecco dunque tutte le informazioni in merito.

Roma Lido, lavori tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio 2023

Come spiegato in una nota dalle ore 20 di venerdì 30 giugno alle 9 di sabato 1° luglio, il servizio ferroviario Metromare verrà sospeso per importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria. La Direzione regionale ha riunito un tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutti gli attori (Astral, Cotral, Atac e i due Municipi coinvolti) per definire la programmazione dei servizi sostitutivi su gomma. Di seguito i dettagli con le modifiche alla viabilità nelle due giornate.

Venerdì 30 giugno

Il servizio sostitutivo bus sarà attivo dalle ore 20 a fine servizio, con le fermate in tutte le stazioni ferroviarie (da Colombo e Porta San Paolo). Gli orari di partenza dei bus sostitutivi saranno coincidenti con quelli dei treni.

Sabato 1° luglio

Per quanto riguarda la giornata di sabato invece dalle ore 5.15 alle ore 9 il servizio ferroviario verrà sospeso e sostituito con bus in partenza dalle stazioni Eur Magliana e Cristoforo Colombo.

Da entrambi i capolinea, i bus seguiranno due itinerari diversi:

• Bus Express Mare con partenza da Eur Magliana, diretti a Cristoforo Colombo (e viceversa). I bus percorreranno via Cristoforo Colombo e non effettueranno fermate intermedie.

• Bus “tutte le stazioni” con partenza da EUR Magliana e Cristoforo Colombo.

I bus fermeranno in tutte le stazioni della Metromare. I passeggeri che saranno in viaggio verso Ostia dalle stazioni Metromare Porta San Paolo o Basilica San Paolo potranno utilizzare la Metro B per raggiungere Eur Magliana (da dove partiranno i bus sostitutivi). Il servizio di bus sostitutivi sarà riservato ai clienti Metromare.

