Metromare Roma-Lido, impossibile acquistare il biglietto e arriva lo sfogo su twitter: ‘Ho perso il treno’

Roma-Lido, non bastano i guasti, i ritardi, i treni pieni, le poche corse e tutti gli altri disservizi che ogni giorno i pendolari sono costretti a subire. Adesso c’è anche il rischio di non prenderlo proprio, il treno della metromare. Come accaduto oggi a una donna, che ha raccontato la sua avventura su Twitter. La ragazza, che si trovava alla fermata Stella Polare, ha raccontato l’odissea che l’ha portata a rinunciare al suo viaggio, testimoniando con le foto l’accaduto. Niente orari delle corse e impossibile acquistare i biglietti.

Impossibile acquistare il biglietto per la metromare Roma-Lido

Una donna residente ha provato a prendere la metromare Roma-Lido questa mattina, ma non ci è riuscita. Una volta arrivata alla stazione ‘Stella polare’ si è resa conto che non solo mancano i tabelloni con gli orari, per cui è molto difficile sapere quando passerà il treno, ma non è riuscita neanche ad acquistare un biglietto. Sicuramente è una domenica d’estate, ma la situazione è disastrosa: la biglietteria non vende i ticket, il bar è chiuso e le macchinette per l’acquisto automatico non funzionano. Come dovrebbero fare i cittadini? Ha raccontato la sua storia su twitter, postando anche le prove della sua disavventura. Un brutto scherzo, questo, che le ha fatto perdere il treno.

Lo sfogo su twitter

La donna vittima della situazione ha pubblicato un post indignato e pieno di rabbia su Twitter in cui ha raccontato di aver addirittura perso il treno. Tra i commenti non si sprecano i consigli e i commenti: “Piccolo consiglio, potresti scaricare una App tipo KintoGo o MyCicero (o molte altre) e comprarlo on line, funzionano bene e ti salvano la corsa. Tanto il livello di schifo quello è…“. Risponde anche TPL Roma, un profilo molto seguito su cui l’utente si descrive come: “Studente di Ingegneria Civile, appassionato di trasporti e utente del trasporto pubblico romano”. Lui ha commentato dicendo: “Si può pagare con la propria carta di pagamento contactless direttamente ai tornelli”. Insomma, il disagio creato dall’assenza di una biglietteria funzionante non è poco, perché non tutti sanno acquistare il biglietto online o possiedono una carta contactless.

@iltrenoromalido #astral #Ostia stazione Stella Polare, nessun tabellone orario, distributori tkt nn funzionano, biglietteria nn vende tkt, bar chiuso PERSO TRENO🤬🤬🤬 pic.twitter.com/Q0mhr6h8xh — elisa rossi (@elisarossi21) June 25, 2023

La polemica sui nuovi tornelli e i soldi spesi male

Non mancano le polemiche sulla gestione delle infrastrutture della metromare Roma-Lido, che ha fatto fare dietro front alle istituzioni per quanto riguarda i lavori sulla linea. Tuttavia, a breve inizieranno anche i lavori per incrementare i collegamenti al fine di agevolare gli spostamenti durante il giubileo che investirà la capitale nel 2024. Sono previste due nuove fermate: Giardino di Roma e Torrino MezzoCamino. Non solo, nelle ultime ore ci sono ampie proteste contro la gestione della metromare, soprattutto per tutti i soldi investiti nell’installazione dei tornelli ‘contro i portoghesi’, così sono stati nominati dai residenti. Infatti, sono stati spesi migliaia e migliaia di euro per installare tornelli di ultima generazione, che ricopriranno tutte le fermate (o quasi) della linea. Hanno l’anta a scomparsa e fotocellule di ultima generazione. Sui social i cittadini sono furiosi: “Non potevano spenderli meglio questi soldi?”. E se non è possibile acquistare i biglietti, come faranno i cittadini a ‘passare’ i tornelli?