Sciopero dei traporti a Roma venerdì 16 dicembre 2022: a rischio metro e bus Atac e Cotral, gli orari

Previsto un nuovo sciopero dei trasporti a Roma il prossimo 16 dicembre. Ad incrociare le braccia i lavoratori di Atac, Roma Tpl, Cotral e i treni della Roma-Lido. Lo sciopero, indetto a livello regionale dai sindacati Cgil e Uil, durerà 4 ore. Venerdì nero dunque per i pendolari. Di seguito gli orari dello sciopero e le corse garantite così da provare a limitare quanto più possibile i disagi.

Roma, sciopero trasporti venerdì 16 dicembre

Per quel che riguarda nello specifico Atac e Roma Tpl, la protesta sarà serale, di quattro ore, con possibili disagi dalle 20 alle 24. Saranno quindi garantite le corse previste sino alle 19,59 alle e poi quelle in programma dopo la mezzanotte e un minuto. Non saranno invece garantite le corse del e linee bus notturne previste prima della mezzanotte e un minuto. Regolari quelle successive.

La protesta Cotral

Ma non finisce qui. Da dopo le 20, e sino alle 23,59, protesta anche in Cotral. Possibili ripercussioni anche nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità. Il box informazioni alla stazione Termini osserverà i seguenti orari: dalle 11 alle 13.30 e dalle 17 alle 20 mentre i check point bus turistici di Aurelia saranno attivi dalle 11 alle 14. Potrebbero inoltre non essere garantiti, dalle 13, i servizi dello sportello permessi di piazzale degli Archivi; dalle 15 quelli del contact center 0657003.

In sciopero anche Fs Lazio

Oltre alla Cotra, ad Atac e Roma Tpl, incroceranno le braccia anche i lavoratori di Fs del Lazio. Le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e UilTrasporti hanno, infatti, proclamato lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Lazio dalle 09:01 alle 16:59. Insomma, quello che sta per arrivare non si prospetta certo un roseo venerdì per i pendolari.