Sciopero Roma giovedì 11 aprile: stop Cotral e Atac (ma con orari diversi)

Disagi in arrivo la prossima settimana anche nella Capitale per effetto dello sciopero dei trasporti che si svolgerà al livello nazionale. A Roma saranno coinvolte anche le maggiori aziende del TPL, tra cui Atac e Cotral. Tutte le informazioni.

Si ferma – anche se solo per 4 ore – nuovamente il comparto dei trasporti in Italia. Anche a Roma sono attese ripercussioni considerando che lo stop interesserà, tra le altre, due delle principali aziende che gestiscono il TPL sia in città che nel resto della Regione. Durante la mobilitazione sindacale, ad eccezion fatta per le consuete fasce di garanzia, non saranno assicurate le corse normalmente programmate.

Sciopero Cotral 11 aprile: orari e fasce di garanzia

Partiamo da Cotral che nel Lazio gestisce il trasporto pubblico al livello Regionale. Molti gli utenti, soprattutto pendolari e studenti, che la utilizzano quotidianamente: la protesta di 4 ore coinvolgerà bus e treni e si articolerà in queste fasce orarie:

Da inizio servizio alle 13:00 – servizio regolare

Dalle 13:01 alle 17:00 – Sciopero (possibili soppressioni di bus e treni)

Dalle 17:01 a fine servizio – Servizio regolare.

Per quanto riguarda le corse che non saranno garantite non è possibile conoscere in anticipo quanti e quali collegamenti saranno a rischio. L’azienda mette tuttavia a disposizione alcuni canali per conoscere in tempo reale lo stato del servizio. Di seguito tutti i particolari:

Non è possibile prevedere in anticipo quale sarà la misura dell’adesione alla protesta da parte dei lavoratori, quindi non sappiamo ancora quali corse verranno soppresse. Puoi però utilizzare la funzione Tempo Reale della nostra App (sezione Fermate per i bus e Treni per le ferrovie)

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza:

Per la salute e la sicurezza sul lavoro

Per contrastare la precarietà

Per una giusta riforma fiscale

Per un nuovo modello sociale e di fare impresa.

Le percentuali di adesione al precedente sciopero nazionale (indetto dalle sigle Filt-Cgil e Uiltrasporti lo scorso 17 novembre e sempre della durata di 4 ore) era stata dell’8,6%. Sciopero trasporti Roma giovedì 11 aprile: orari e fasce di garanzia Atac

Nello sciopero dei trasporti di giovedì 11 aprile sarà coinvolta anche la rete Atac come detto in apertura. Tuttavia, rispetto a Cotral, gli orari saranno differenti. La mobilitazione riguarderà anche l’intera rete RomaTPl e i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Ma come si svolgerà la protesta?

Orari