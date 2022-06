Sciopero trasporti Roma venerdì 17 giugno 2022: orari metro e bus Atac, fasce garantite

Per i pendolari sarà un ‘Venerdì 17’ in tutti i sensi. Chi è scaramantico potrà dare la colpa alla data, altri non saranno sorpresi. Sì, perché domani incroceranno le braccia sia i lavoratori di Trenitalia, in uno sciopero su scala nazionale, che quelli dell’Atac. Quindi, a Roma saranno a rischio bus e metro per ben 4 ore.

A che ora ci sarà lo sciopero Atac a Roma venerdì 17 giugno

Lo sciopero durerà quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30. A rischio la rete Atac (rete di superficie, rete metropolitana e ferrovia regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo). Come riporta il sito Atac, lo sciopero è indetto dai sindacati Usb e Orsa Tpl e non riguarda la rete RomaTpl.

Le modalità e le motivazioni

Il servizio sarà garantito fino alle ore 8.29 poi, dalle ore 8.30 e fino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull’intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Tra le motivazioni, si legge sul sito dell’azienda dei trasporti della Capitale:



Carenze di interlocuzioni e criticità nelle relazioni industriali;

analisi delle criticità della linea Roma-Giardinetti;

protrarsi del blocco dei trasferimenti del personale di macchina dalla linea Roma-Giardinetti e dalle altre linee verso le ferrovie ex concesse;

gestione delle timbrature in ritardo per il personale di movimento;

persistere della chiusura delle mense aziendali;

mancata erogazione del buono pasto



Fino a che ora ci sarà lo sciopero di Trenitalia?

Dalle ore 21:00 di oggi alle ore 21:00 di domani, venerdì 17 giugno, quindi per ben 24 ore, i lavoratori del Gruppo FS Italiane incroceranno le braccia. Come fa sapere Trenitalia, non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, quindi dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

L’agitazione potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, ma tutte le informazioni saranno divulgate sui canali social o verranno rese note negli uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Il call center 800 89 20 2 resta attivo.

LEGGI QUI TUTTI I TRENI GARANTITI