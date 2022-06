Sciopero Trenitalia venerdì 17 giugno 2022: orari e treni garantiti

Venerdì nero per i pendolari perché il 17 giugno i lavoratori di Trenitalia (e non solo) incroceranno le braccia. È stato, infatti, indetto uno sciopero su scala nazionale del personale, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. Questo, inevitabilmente, vuol dire che ci saranno disagi per gli utenti, tra treni cancellati e fasce orarie ‘garantite’ da tenere in considerazione.

A che ora ci sarà lo sciopero dei treni venerdì 17 giugno 2022

Dalle ore 21:00 di giovedì 16 alle ore 21:00 di venerdì 17 giugno, quindi per ben 24 ore, i lavoratori del Gruppo FS Italiane incroceranno le braccia. Come fa sapere Trenitalia, non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, quindi dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

L’agitazione potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, ma tutte le informazioni saranno divulgate sui canali social o verranno rese note negli uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Il call center 800 89 20 2 resta attivo.

Sciopero trasporti a Roma venerdì 17 giugno

Trenitalia in ‘sciopero’, ma anche l’Atac, l’azienda dei trasporti della Capitale. Venerdì 17 giugno, infatti, è in programma uno sciopero di quattro ore (dalle 8.30 alle 12.30) proclamato da Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato. Tra le motivazioni: