Sciopero Roma Venerdì 17 Giugno 2022, a rischio metro e bus: ecco tutte le informazioni

Per i pendolari sarà un ‘Venerdì 17’ in tutti i sensi. Chi è scaramantico potrà dare la colpa alla data, altri non saranno sorpresi. Purtroppo sono in molti abituati agli scioperi Atac e a doversi adattare a questi. Ecco tutte le informazioni necessarie per lo sciopero del 17 Giugno 2022.

Sciopero trasporti 17 Giugno 2022

Lo sciopero durerà quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30. A rischio la rete Atac (rete di superficie, rete metropolitana e ferrovia regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo). Come riporta il sito Atac, lo sciopero è indetto dai sindacati Usb e Orsa Tpl e non riguarda la rete RomaTpl.

