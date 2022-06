Trenitalia, a Termini il caos: “Treni cancellati, ritardi di due ore e sospesa la vendita dei biglietti in stazione”

Non è una novità. Purtroppo, a volte, aspettare i treni in ritardo “è la prassi“. E peggio ancora, i passeggeri si definiscono “sfranti e abituati”. I pendolari di tutta Italia, in questo momento, si trovano nella stessa situazione: bloccati in stazione. Il motivo, fa sapere Ferrovie dello Stato Italiano, è legato a un problema tecnico alla rete di comunicazione.

Treni in ritardo oggi 15 Giugno 2022, perché

Ferrovie dello Stato Italiano, ha scritto nei loro siti web che “il problema tecnico alla rete di comunicazione sta impedendo il funzionamento dei sistemi di vendita e informativi al pubblico e ai treni. Questo sta obbligando, dalle 9.30, a una gestione non automatizzata dei vari processi“.

Inevitabilmente, spiegano, che il disagio “ha provocato tempi di elaborazione e consegna delle prescrizioni ai treni non in linea con quelli standard provocando ritardi in partenza, sia ai convogli a percorrenza nazionale sia regionale”.

Biglietti sospesi

Tutto questo ha avuto conseguenze non solo nei i ritardi ma anche nella possibilità di poter acquistare un biglietto. La vendita dei biglietti in stazione è sospesa, si potranno comprare solo ed esclusivamente attraverso le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’App.

A creare ancora più caos è che in alcune stazioni non è possibile condividere l’informazione automatica al pubblico e tutti gli aggiornamenti vengono gestiti con annunci audio.

