Treno deragliato a Roma, anche oggi oltre 30 corse cancellate: ecco quali

Non c’è davvero tregua per i pendolari. Perché se il weekend e il ritorno dal ponte lungo del 2 giugno è stato da incubo per molti, lo stesso si può dire per l’inizio settimana: da ieri, ma molto probabilmente fino a domani, dopo il deragliamento del treno a Roma, all’interno della galleria nei pressi della stazione Serenissima, sono tanti i mezzi soppressi, cancellati. Troppi i ritardi e i disagi per chi viaggia ogni giorno, chi per ‘svago’, chi per raggiungere il posto di lavoro.

Quali sono i treni cancellati oggi 7 giugno 2022 nel Lazio dopo il deragliamento

I tecnici, come fa sapere Trenitalia, sono al lavoro da ore per ripristinare, si spera il prima possibile, la tratta. Ma intanto, molti mezzi sono stati soppressi ed è caos anche sui regionali per Roma Termini, Roma Tiburtina, Nettuno, Colleferro, Frosinone e Latina.

Inoltre, oggi e domani il treno EN 295 München Hauptbahnhof (19:28) – Tarvisio Boscoverde – Roma Termini (10:45) terminerà la corsa a Bologna Centrale alle ore 5:53. I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini potranno proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Il treno EN 294 Roma Termini (20:17) – Tarvisio Boscoverde – München Hauptbahnhof (9:21) avrà origine da Bologna Centrale alle ore 23:45. I passeggeri potranno utilizzare il treno FR 9592 in partenza da Roma Termini alle ore 20:10 e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 21:46 e a Bologna Centrale alle ore 22:35, dove troveranno proseguimento con il treno EN 294 che ne attende l’arrivo.

Quando verrà sistemato il guasto?

Il traffico sulla linea AV Roma-Napoli è sospeso perché i tecnici sono al lavoro. E lo stanno facendo senza sosta, con turni distribuiti su tutta la giornata per ripristinare il prima possibile quel tratto di linea nei pressi di Roma Prenestina. L’obiettivo è ‘risolvere’ entro la serata di mercoledì 8 giugno, così da ritornare alla regolare circolazione dei treni Alta Velocità e di quelli Regionali. Così che i pendolari potranno tirare un sospiro di sollievo!

(Foto di Antonio C. Gruppo Linea Roma Nettuno FL8 Pendolari, di repertorio)