Scomparso da due giorni, proseguono le ricerche di Romolo De Angelis

Non si hanno sue notizie da due giorni. L’ultimo avvistamento di Romolo De Angelis risale infatti alla scorsa domenica, nel primo pomeriggio e precisamente intorno alle 15. Momenti concitati quelli che stanno vivendo i familiari, che sperano presto di riabbracciarlo, mettendo così la parola fine a quest’incubo. La macchina dei soccorsi si è subito mobilitata e le ricerche per riportare Romolo De Angelis a casa non conoscono tregua.

Romolo De Angelis scomparso da domenica

L’ultima volta che è stato visto, Romolo De Angelis si trovava fuori al Medicus e si è poi inoltrato nelle montagne adiacenti alla struttura sanitaria per una passeggiata. Da quel momento in poi, di lui, si sono perse le tracce. L’uomo cammina con un bastone e dalla scorsa domenica gli uomini delle protezione civile stanno lavorando senza sosta al fine di ritrovarlo e riportarlo a casa, al sicuro. Partito anche un tam tam sui social, al fine di raccogliere quante più informazioni possibili Chiunque l’avesse visto o avesse sue notizie può prendere contatto anche con la nostra redazione.

Le ricerche

Come dicevamo, i volontari della Protezione Civile di Tivoli- dell’associazione Volontari Radio Soccorso – stanno lavorando attivamente alle ricerche dell’uomo. Iniziate anche oggi di buon mattino le ricerche dell’anziano, come peraltro si rende noto dalla pagina Facebook: “Dalle prime ore di questa mattina sono riprese le ricerche di Romolo De Angelis che si è allontanato dalla struttura sanitaria Medicus, dove era ospite, per una passeggiata. Le nostre squadre sono impegnate, dopo le attività di ieri notte, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e altre associazioni di volontariato del territorio”. Cresce, di ora in ora, l’apprensione dei familiari al familiari così come il desiderio e la speranza di ritrovarlo il prima possibile e mettere tra parentesi questo spiacevole episodio.