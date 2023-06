Scontro auto-moto sulla Tuscolana: centauro in codice rosso

Ancora sangue sulle strade di Roma. L’ennesimo sinistro si è verificato nella notte a Frascati, nell’area dei Castelli Romani. A scontrarsi un’auto e una moto guidati, rispettivamente, da una 24enne e un 25enne. Quest’ultimo è stato condotto in ospedale ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Fatto scattare l’allarme sono posto sono giunti anche i Carabinieri ai quali spetterà ora chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

L’incidente nella notte sulla Tuscolana

I fatti sono avvenuti questa notte in via Tuscolana, all’altezza del civico 5, nel territorio facente parte del comune di Frascati. Coinvolti nel sinistro due mezzi: un’autovettura Audi A1 condotta da una ragazza di 24 anni e una moto Suzuki v-strom condotta invece da un ragazzo 25 enne. A seguito dei fatti sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 e il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso, cosciente e non in pericolo di vita all’ospedale di Roma Tor Vergata. La sua prognosi è riservata. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Frascati che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Sequestrati i veicoli, la dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento.

Sinistro anche sulla Pontina

Un incidente è avvenuto anche poco fa sulla Pontina, strada che spesso diviene teatro di sinistri. I fatti intorno alle 12.30, a scontrarsi due auto. Siamo al chilometro 45.00, in direzione Roma, nel territorio comunale di Aprilia. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento ma nell’urto, una delle due auto si è girata su sé stessa, occupando la sede stradale perpendicolarmente, mentre l’altra si è ribaltata. Rimaste ferite tre persone. Una di loro è stata portata in codice rosso all’ospedale di Aprilia mentre le altre due sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e poi trasportate sempre al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.