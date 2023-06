Pontina, terribile incidente tra due auto: 3 feriti, uno in codice rosso

Bruttissimo incidente sulla Pontina oggi, 19 giugno, all’altezza del chilometro 45.00, in direzione Roma, nel territorio comunale di Aprilia, nei pressi dello svincolo di via Nettunense. Due auto si sono scontrate violentemente intorno alle ore 12:30 per cause ancora al vaglio e, nell’urto, una delle due si è girata su sé stessa, occupando la sede stradale perpendicolarmente, mentre l’altra si è ribaltata.

Ferite tre persone

A seguito dell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Una di loro, più grave, è stata portata in codice rosso presso l’ospedale di Aprilia. Le altre due sono state soccorse dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e poi trasportate sempre al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Aprilia per i rilievi e per la gestione del traffico. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, sulla quale saranno gli agenti a dove fare chiarezza. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code in aumento in direzione della Capitale. Al momento si registrano file a partire da via Genio Civile a causa del restringimento della carreggiata dovuto alla presenza dei mezzi incidentati.

(Foto da Via Pontina S.R.148)