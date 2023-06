Incidente Pontina, scontro tra due camion: lunghe code e traffico in tilt

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato poco fa sulla Pontina, nel tratto di competenza del comune di Pomezia. A scontrarsi due camion. Al momento non sono molte le informazioni disponibili sul sinistro in quanto gli uomini della polizia stradale sono ancora sul posto. A causa dell’incidente la circolazione è bloccata.

L’incidente tra due camion sulla Pontina

L’incidente è avvenuto al chilometro 30,400 della SS 148 “Pontina”, in direzione Terracina. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, due camion. Secondo le primissime informazioni sembrerebbe trattarsi di un tamponamento. La pattuglia della polizia stradale è attualmente sul posto al fine di fare chiarezza sulla dinamica. Al momento, i camion occupano entrambe le carreggiate rendendo difficile la viabilità. Si segnala inoltre la presenza di lunghe code.

Notizia in aggiornamento

Solo ieri un altro sinistro

Purtroppo la Pontina diviene spesso teatro di incidenti. Infatti, solamente ieri lungo la strada si è verificato un violento tamponamento tra una Volkswagen Golf e una Opel Agila, tamponamento che ha completamente paralizzato il traffico tra Pomezia e Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.15 all’altezza di Spinaceto, in direzione della Capitale.