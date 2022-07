Scontro mortale tra barche: ecco chi è il romano deceduto. Donna ancora dispersa in mare

E’ Andrea Giorgio Coen la vittima dell’incidente avvenuto in mare al largo dell’isola del Giglio nel pomeriggio di ieri, sabato 23 luglio. Una barca a vela e un motoscafo si sono scontrati a tutta velocità. L’impatto ha causato la morte di un uomo e il ferimento di 4 persone, mentre una donna risulta tuttora dispersa in mare.

Chi è la vittima

L’uomo, originario di Roma, aveva 59 anni ed era un grande appassionato di atletica. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato recuperato dai soccorritori nella tarda mattinata di oggi. Il cadavere era rimasto incastrato sotto una delle imbarcazioni coinvolte nello scontro. Ora la salma si trova presso l’ospedale di Orbetello, dove risultano ricoverati anche altre 3 persone, 2 donne e 1 uomo, rimaste ferite nell’impatto tra le barche.

In totale le persone rimaste ferite nell’incidente sono 4, mentre 1 è deceduta e 1 risulta ancora dispersa.

Ancora una donna dispersa in mare

Non si hanno ancora notizie della donna dispersa. Si tratta di una 61enne di Roma. Il suo nome è stato reso noto in giornata. Si tratta di Anna Claudia Cartoni, professoressa di educazione fisica, nonchè autrice di alcuni libri sulla disabilità. La donna, al momento dell’impatto era insieme al marito, anche lui di 61 anni. I due coniugi vivono a Roma e si stavano godendo una piccola vacanza al largo dell’isola del Giglio. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella che doveva essere una giornata spensierata potesse finire in tragedia. Il marito della donna è stato recuperato dai soccorritori. L’uomo è ferito e le sue condizioni sono molto serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Della donna invece non si hanno notizie da oltre 24 ore.

#Grosseto, scontro imbarcazioni al largo dell'isola del #Giglio: elicottero dei #vigilidelfuoco del reparto volo di Cecina in ricognizione aerea, proseguono le ricerche della persona dispersa [#23luglio 20:30] pic.twitter.com/hd6hynyP3z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 23, 2022

Incidente in mare all’Isola del Giglio

L’incidente si è verificato intorno alle 17.25 al largo dell’Isola del Giglio. Immediatamente sono partite le operazioni di soccorso con l’intervento della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.