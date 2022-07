La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso

Dramma in mare nelle acque toscane dell’Argentario. Qui, ieri pomeriggio, si è verificato un violento scontro tra una barca a vela e un motoscafo: quattro le persone soccorse ma è stata accertata la presenza di una vittima mentre un’altra persona è risultata dispersa.

#Grosseto, scontro imbarcazioni al largo dell'isola del #Giglio: elicottero dei #vigilidelfuoco del reparto volo di Cecina in ricognizione aerea, proseguono le ricerche della persona dispersa [#23luglio 20:30] pic.twitter.com/hd6hynyP3z — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 23, 2022

Incidente in mare all’Isola del Giglio

L’incidente si è verificato intorno alle 17.25 al largo dell’Isola del Giglio. Immediatamente sono partite le operazioni di soccorso con l’intervento della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Chi è la vittima dello scontro all’Argentario

Stando alle prime informazioni la vittima è un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni. Le sue generalità non sono state ancora rese note. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta mentre i relitti sono stati posti sotto sequestro.

I feriti e la persona dispersa

Quattro invece i feriti, con il più grave che sarebbe stato trasportato in Ospedale in elicottero, originari di Roma. La barca a vela sarebbe stata spaccata in due dal motoscafo e gli occupanti sarebbero stati scaraventati in mare. Per quanto riguarda la persona dispersa le ricerche sono tuttora in corso.