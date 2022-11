‘Sei di Fratelli d’Italia e dovrei accoltellarti per questo’: l’ennesima aggressione a La Sapienza

Continua la tensione all’Università La Sapienza di Roma dove alcuni ragazzi di Azione universitaria impegnati in un banchetto informativo sono stati presi di mira da “ragazzi molto più grandi di noi, avranno avuto 35/40 anni”. Sono proprio le vittime dell’aggressione a raccontare quanto capitato qualche giorno fa nel cortile di Scienze Politiche, come riportato da Il Messaggero, il gruppo di malintenzionati con tanto di zainetti dai quali uscivano bastoni si è avvicinato per chiedere: “Siete i fascisti di Azione universitaria? Fate parte delle giovanili di Fratelli d’Italia?”. Sembra che uno dei ragazzi che avevano allestito il banchetto abbia risposto: “Io faccio anche parte di Fratelli d’Italia”. Una precisazione di fronte alla quale immediata è stata la reazione: “Dovrei accoltellarti solo perché sei di Fratelli d’Italia”.

La minaccia agli studenti di Azione universitaria

Una minaccia scioccante registrata anche con un video che ha lasciato basiti i destinatari che, ora stanno valutando se sporgere denuncia e non è escluso che nelle prossime ore venga formalizzata. Sembra però che non sia stata l’unica occasione nella quale i giovani di Azione universitaria sono stati presi di mira. Perché mercoledì mentre gli studenti uscivano dalla facoltà di Scienze politiche sarebbero stati oggetto di lanci di carta bagnata.