Roma, tensione alla Sapienza: studenti contro il convegno di Capezzone e Fdl

Roma. Attimi di tensione oggi presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università la Sapienza. Questa mattina erano attesi presso l’Ateneo il deputato di Fratelli D’Italia Daniele Capezzone e Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale per un convegno sul tema del capitalismo buono. Ma la situazione appare piuttosto tesa.

Tensione alla facoltà di Scienze Politiche della Sapienza

La protesta da parte dei ragazzi per l’arrivo in università di Capezzone e Roscani non si è fatta attendere. Infatti, all’ingresso del dipartimento ci sono gli studenti dei collettivi ma non solo. La tensione nell’aria è palpabile, sul posto anche gli agenti di Polizia. Stando a quando si apprende, ci sarebbero stati spintoni tra gli studenti e gli agenti delle forze dell’ordine.