Sei Nazioni di rugby a Roma, biglietti scontati per chi usa i mezzi pubblici

Sei Nazioni di rugby a Roma, ATAC premia gli spettatori che verranno a vedere la partita Italia-Irlanda con i mezzi pubblici. Infatti, che prenderà i mezzi del trasporto pubblico capitolino per arrivare allo Stadio Olimpico, dove si giocherà l’importante incontri, riceverà dei biglietti scontati per assistere all’attesissimo match. Un modo che darà inizio a una collaborazione tra ATAC e la Nazionale azzurra di rugby, con l’obiettivo di orientare le persone, e quindi gli appassionati di questa disciplina, verso una mobilità sostenibile.

Gli sconti per il Sei Nazioni di rugby a Roma

Torna il rugby nella Capitale e si rinnova il gioco di squadra tra ATAC e Federazione Italiana Rugby, di nuovo insieme per promuovere i valori del fair play e dell’inclusione in occasione dei prossimi due match (Italia – Irlanda del 25 febbraio e Italia – Galles dell’ 11 marzo) del torneo Guinness Sei Nazioni in programma allo Stadio Olimpico. Quest’anno, oltre all’ormai consueta partnership che riserva ai titolari di Metrebus Card la riduzione del costo del biglietto, FIR ha deciso di sostenere la campagna social di ATAC per promuovere l’uso consapevole e green del trasporto pubblico.

Con il claim “Scegli il futuro. Viaggia sostenibile” i giocatori della Nazionale di Rugby e il personale di ATAC invitano la città a “fare come loro” e utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere e tornare dallo stadio, contribuendo attivamente alla piena sostenibilità dell’evento Sei Nazioni. Lo sport torna, ancora una volta, a dare un messaggio importante, questa volta sul tema della mobilità sostenibile a Roma e soprattutto nel resto d’Italia. Si vuole infatti premiare lo spettatore che fa a meno della propria macchina, utilizzando i mezzi pubblici capitolini per arrivare nella zona dello stadio Olimpico. Un modo, questo, cui beneficerà tutta la città, specie poi sul piano di un minor inquinamento nella Capitale dello Stivale della nostra Italia.