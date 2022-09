Settembre inizia con la pioggia, poi torna il caldo: come sarà il tempo nel weekend

Nuovo mese, ma a dare il benvenuto a settembre ci hanno pensato i temporali. Quasi come a voler dire che tutto sta per finire e che presto bisognerà tornare alla quotidianità di sempre, alla routine. E ai buoni propositi. Ma per poco. Perché dal punto di vista meteorologico questa fase di instabilità sarà temporanea, poi dalla prossima settimana tornerà il caldo africano. E il sole continuerà a splendere in cielo.

Inizio settembre con i temporali in Italia

Come ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile del sito Ilmeteo.it, all’Adnkronos, la giornata di oggi, che coincide con l’inizio dell’autunno meteorologico, sarà caratterizzata da piogge e temporali, soprattutto in Emilia Romagna e al Centro. Poi il maltempo si sposterà dalle regioni tirreniche a quelle adriatiche, ma gli acquazzoni saranno diffusi anche al Sud.

Per la giornata di oggi, infatti, nel Lazio è prevista un’allerta meteo di colore giallo e nessuna zona, stando alle previsioni, sarà esclusa. Domani, invece, ci sarà una tregua, poi nel weekend arriverà la prima perturbazione atlantica autunnale con piogge persistenti verso il Centro-Nord.

Di nuovo sole e caldo dalla prossima settimana

Piogge e tregua dal caldo afoso solo per pochi giorni perché già nel weekend, al Sud, tornerà il sereno. Nel dettaglio, sabato 3 settembre al nord il tempo sarà brutto, al centro i cittadini dovranno fare i conti con le piogge, mentre al sud il tempo sarà soleggiato con caldo in aumento.

Domenica potrebbero esserci, come spiega l’esperto, rovesci al centro. Ma caldo intenso verso la Sicilia e la bassa Calabria. Poi dalla prossima settimana il tempo migliorerà ovunque e tornerà il caldo.