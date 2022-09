Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 1 settembre 2022: le previsioni di oggi

Benvenuto settembre…con il maltempo. Sì, perché nel Lazio oggi è prevista un’allerta meteo e su tutto il territorio, nessuna zona esclusa, potrebbero esserci precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Maltempo nel Lazio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo e l’allerta è già scattata dalle ore prime di questa mattina. Ma proseguirà per le successive 18-24 ore per un inizio settembre all’insegna delle piogge e dei temporali.

CLICCA QUI PER IL BOLLETTINO

È allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutto il Lazio. Pioverà, stando alle previsioni, sulle zone dei bacini costieri nord, medio Tevere, Sud, bacino del Liri. Ma anche sull’Appennino di Rieti, nelle zone dell’Aniene e sulla Capitale. Dove i temporali hanno già fatto ‘capolino’ questa mattina all’alba. Le temperature saranno in calo, ma nel pomeriggio sono attesi nubifragi e l’allerta resta massima.