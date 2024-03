Sfregio a “Mamma Roma”: divelto a Trastevere il busto della famosissima attrice | FOTO

Divelto nella scorsa notte il busto bronzeo raffigurante la famosissima attrice romana. Era posizionato a Trastevere: i vandali lo hanno poi abbandonato nelle vicinanze. Caccia ai responsabili.

Malamovida a Roma, ci risiamo. Vandali o veri e propri criminali? Difficile stabilire un confine, sta di fatto che quanto accaduto nelle scorse ore a Trastevere lascia davvero perplessi. Perché infatti arrivare a compiere un simile gesto? A che scopo? Episodi del genere del resto non sono una novità nella Città Eterna, basti pensare ai frequenti danneggiamenti che si registrano nella passeggiata del Gianicolo. Stavolta però è toccato al busto di una delle attrici probabilmente più amate di sempre, specie all’ombra del Colosseo.

Divelto il busto di Anna Magnani a Trastevere

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, ignoti, approfittando del buio, hanno staccato il busto raffigurante l’attrice Anna Magnani dalla sua nicchia di Via della Pelliccia nel rione Trastevere. L’opera dell’artista Gianluca Baglioni, dal titolo “mamma Roma” era stata inaugurata nel 2019 in onore dell’attrice e del suo legame speciale con Trastevere, nonché del celebre film di Pierpaolo Pasolini.

Ad accorgersene sono stati i caschi bianchi del gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale), del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei controlli volti al contrasto del fenomeno conosciuto come malamovida. Gli agenti si sono immediatamente attivati per le ricerche, riuscendo a rinvenire il busto nascosto nelle adiacenze, forse a causa dell’eccessivo peso dello stesso.

Caccia ai responsabili

Sempre la Polizia Locale del gruppo S.P.E, che sta portando avanti le indagini, tramite visione delle telecamere stradali per risalire all’identità dei responsabili, sta curando la custodia dell’opera bronzea, in attesa della ricollocazione della stessa.

L’attrice Anna Magnani

E’ considerata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema. Romana, Anna Magnani è morta nel 1973 all’età di soli 65 anni a causa di una brutta malattia. Al pari di Alberto Sordi e Aldo Fabrizi rappresenta un’icona della romanità nel cinema: celebre la sua recitazione in Roma città aperta ma anche le sue parti in Bellissima, La rosa tatuata e in Mamma Roma per l’appunto. Nel 1956 vinse anche l’oscar come migliore attrice protagonista. Il suo legame con la Città Eterna ne ha caratterizzato l’intera carriera: la Magnani era nata sulla Salaria, nei pressi di Porta Pia, in quello che oggi è il quartiere Nomentano. Lunghissimo l’elenco dei riconoscimenti ottenuti: oltre all’Oscar ottenne il Golden Globe, due David Di Donatello, e negli anni 60′ le venne riconosciuta anche una stella nella Walk of Fame di Hollywood.