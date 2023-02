Si siedono nel posto sbagliato: botte tra genitori alla gara di danza dei bambini

La gara di danza si è conclusa con tanto di insulti e borsettate. A sedare gli animi dei genitori ci hanno poi pensato le forze dell’ordine che hanno interrotto la zuffa e la competizione. I fatti sono avvenuti domenica pomeriggio a Guidonia, durante la gara di ballo Msp Dance Cup, alla quale avevano preso parte bambini e adolescenti.

Le tensioni alla gara di danza dei bambini

La gara di ballo presso il Cadillac Village a Guidonia coinvolge bambini ed adolescenti ed è un evento molto gettonato dalle scuole di tutta la Capitale. Ad esso partecipano bambini ed adolescenti e tra gli iscritti ci sono anche accademie di conosciuti coreografi. Per i piccoli artisti questo è un momento davvero importante, oltre che molto atteso, ma la scorsa domenica la tensione tra i genitori presenti alla competizione non è tardata ad arrivare, rendendo il tutto meno gioioso di quanto si potesse ritenere. Numerosissime le macchine presenti, impossibile trovare posto. Una volta dentro le sedie non bastano per tutti, dunque si è costretti a stare stipati l’uno accanto all’altro. Le prime lamentele fanno subito capolino e così gli organizzatori decidono di far entrare unicamente i parenti e gli amici delle squadre in gara in quel momento. Gli altri devono aspettare fuori il loro turno. Il malcontento cresce.

La zuffa tra genitori e l’arrivo delle forze dell’ordine

La zuffa che ha visto coinvolti alcune genitori, si è verificata nel momento in cui una mamma ed un papà – in attesa della gara di hip hop delle bambine più piccole – dopo ore di attesa in piedi decidono di sedersi spostando alcuni indumenti lasciati su una sedia. Poco dopo ecco che la coppia proprietaria dei vestiti torna ed accusa gli altri due genitori di avergli rubato il posto, i toni diventano accesi ed aggressivi. Ne deriva una discussione che anche grazie il clima teso si accende subito. Le mamme si accapigliano e tra i papà volano parole grosse. Gli altri genitori presenti assistono increduli alla scena, alcune bambine si spaventano ed altri genitori riescono poi a separare le due coppie. Sul posto per sedare gli animi sono poi giunti sia i carabinieri sia la polizia, in un intervento congiunto. Alla fine, si decide di far ballare solo i bambini più grandi, per tutti gli altri la competizione è finita. Invece, i genitori, allontanati dal luogo della gara vengono ascoltati dai carabinieri ed ora dovranno decide cosa fare, per sporgere hanno tre mesi di tempo.