Sinisa Mihajlovic: ‘Sono di nuovo malato di leucemia’

Siniša Mihajlovic ha di nuovo la leucemia. L’ex calciatore e tecnico del Bologna, 53 anni, ha avuto una recidiva della malattia che lo ha colpito nel 2019. La forma che lo affligge è la leucemia mieloide acuta (Lma), una forma che, dopo essersi sviluppata nel midollo osseo, progredisce velocemente.

Sinisa Mihajlovic di nuovo malato di leucemia

L’atleta aveva annunciato per la prima volta la sua malattia nel corso di una conferenza stampa nel luglio del 2019. Mihajlovic aveva spiegato che si trattava di una forma acuta di leucemia mieloide. All’epoca, dopo 44 giorni di chemioterapia, il 25 agosto era tornato sulla panchina del Bologna per allenare i suoi calciatori.

Ma oggi, a meno di due anni di distanza, la brutta notizia della ricaduta. Siniša Mihajlović, croato di Vukovar, ha alle spalle un’infanzia difficile a causa della guerra. Proprio a causa dell’esperienza vissuta da piccolo è diventato un uomo forte. La sua passione per lo sport e per il calcio in particolare lo ha fatto emergere. Cresciuto nelle giovanili del Voyvodina e poi alla Stella Russia di Belgrado, arriva in Italia. Qui una splendida carriera. Prima la Roma, poi la Sampdoria e infine nel 1998 la Lazio. Poi, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la sua carriera di allenatore, dimostrando ancora una volta il suo carattere. E adesso tutti faranno il tifo per lui.