Sorpresa a Ostia, Micheal Jordan arriva con il suo yacht: il costo è faraonico

Micheal Jordan fa tappa nelle acque di Ostia con il suo mega e lussuoso Yacht dal noleggio da capogiro. Il campione di basket sta risalendo la costa italiana in direzione della Liguria: e in queste ore è stato avvistato proprio a largo del “mare di Roma”.

Bandiera battente isole Cayman. Dodici posti a disposizione, un equipaggio di 19 uomini, Capitano incluso. Il costo? Davvero faraonico. Ebbene, adesso questo vero e proprio gioiellino navale sta transitando sulle acque del litorale romano e in particolare davanti al porto di Ostia. Lo yacht extra-lusso è stato noleggiato nientemeno che dal campione più famoso (e più forte) di tutti i tempi di basket, ovvero la stella USA Micheal Jordan. L’ex cestista sta trascorrendo le sue vacanze in Italia e in particolare ha deciso di risalire la costa verso nord. Qualche giorno fa la nave era stata avvistata a Taormina e sembrerebbe ora diretta a Portofino in Liguria.

Micheal Jordan: la visita a Roma nell’estate scorsa

Del resto Jordan non è certo nuovo alle visite nel Bel Paese. Lo scorso anno, ricorderete, il campione aveva deciso di venire a Roma per visitare le infinite bellezze della città. “E’ bellissima”, aveva dichiarato l’ex atleta. A sorpresa, come vi avevamo raccontato in questo articolo, Jordan era stato avvistato in un ristorante del centro, in Via del Babuino. Un incontro inaspettato considerando che il campione aveva scelto di tenere nella più assoluta segretezza il suo passaggio nella Città Eterna.

Qualcuno però lo aveva riconosciuto – era stato il Dj Patrizio Mattei che aveva postato poi lo scatto su Instagram – e, una volta superato quel consueto mix di incredulità e indecisione tipico in casi del genere (ma sarà davvero lui?), gli aveva chiesto una foto. Quest’anno allora, seppur forse non spingendosi fino all’ombra del Colosseo, Jordan è comunque ripassato dalle parti Capitale, sebbene soltanto, stavolta, via mare. E di certo il suo yacht non poteva di certo passare inosservato.

Quanto costa lo yacht Joy di Micheal Jordan avvistato a Ostia

Mentre scriviamo il natante extra lusso, secondo il portale Marine Traffic, si trova ancorato tutt’ora davanti al porto di Ostia. Ma quanto costa affittarlo? Al mondo sono pochi quelli che possono permetterselo. Intanto perché si parte da un prezzo di 650.000 euro a settimana, non proprio una vacanza low cost verrebbe da dire. Del resto per un “70 metri” le cifre non possono che essere queste. Le cabine a disposizione per gli ospiti comprendono 4 stanze con letto matrimoniale e bagno interno, una suite principale, e una cabina con letto singolo. La dotazione comprende anche un ascensore, attrezzi sportivi, tutto il necessario per la pesca a largo, e un’immancabile vasca idromassaggio sul ponte.